Am 21. September ist es wieder so weit: Die Tore des Park Hyatt Vienna öffnen sich für den siebten Facility Management-Day. Dort kommen Entscheidungsträger*innen aus allen Bereichen des Facility und Real Estate Managements zusammenbringen, um über alte und neue Herausforderungen zu diskutieren. DI Walter Hammertinger, Geschäftsführender Gesellschafter der Value One Development, wird den diesjährigen FM-Day eröffnen.



Auf der Bühne begrüßen FMA und IFMA Austria - gemeinsam bilden sie das österreichisches Netzwerk für Facility Management - unter anderem Dr. Johannes Kopf LL.M. (Arbeitsmarktservice Österreich), KommR Mag. Ulrike Rabmer-Koller (Rabmer Gruppe), Arch. DI Bernhard Wiesinger, MSc (A1 Telekom Austria). Den Abschluss bildet Dr. Matthias Strolz im Interview mit Gerald Groß.

„Am Schnittpunkt von Innovation und Effizienz stehen wir heute beim Begriff der organisationalen Ambidextrie. Unternehmen, die sich dort bewegen, schaffen es, dem Markt mit Flexibilität und Stabilität zu begegnen. Als Facility Manager*innen sind wir Träger und Treiber gesellschaftlicher Veränderungen und gestalten Arbeitsprozesse, Arbeitswelten und Arbeitserlebnisse mit", lädt Doris Bele, FMA Vorstandsvorsitzende, zum Event ein.

www.fm-day.at