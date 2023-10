„Boarding completed" hieß es am 18. Oktober für rund 150 interessierte Teilnehmende am ersten „Tag des Facility Managements“ von Rexel Austria, der im AirportCity Space des Flughafens in Wien Schwechat stattfand. Der passend benannte „Rundflug rund um Lösungen für das Facility Management“ brachte praxisbezogene Lösungen, rund um den Arbeitsalltag von Facility Manager*innen.



