Das Lampenverbot erfolgt in Schritten: Bereits am 25. Februar dieses Jahres war Schluss für T5-Leuchtstofflampen in Ringform und Kompaktleuchtstofflampen mit Stecksockel (CFLni). Seit 25. August dürfen lineare T5- und T8-Leuchtstofflampen, seit 1. September auch Halogen-Pins (G4, G6.35, G9) nicht mehr in Verkehr gebracht werden.



Die gesetzlichen Rahmenbedingungen für dieses sogenannte „Lampenverbot“ wurden auf EU-Ebene gesetzt; insbesondere durch die RoHS-Richtlinie (Restriction of Hazardous Substances), die sich mit umweltgefährdenden Stoffen in Elektro- und Elektronikgeräten befasst. Im Fall der Leuchtstofflampen geht es dabei vor allem um Quecksilber, das in den Betriebsmitteln vorhanden ist.



Das Verbot betrifft die In-Verkehr-Bringung. Das bedeutet: Die bereits installierten Leuchtstofflampen dürfen weiterhin ihren Dienst verrichten. Auch Abverkauf und Verwendung gelagerter Restposten sind nach wie vor möglich.

>> Immer up to date mit Meinungen und News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unsere Newsletter: Ob wöchentliche Übersicht, Planer*innen-Newsletter oder Sanitär-Trendletter – mit uns bleiben Sie informiert! Hier geht’s zur Anmeldung!