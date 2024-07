Am 25. September 2024 findet der neunte FM-Day unter dem Motto „Realitäten erkennen. Perspektiven schaffen.“ im Park Hyatt Vienna statt. FMA und IFMA Austria verbinden zu diesem Anlass Fachwissen mit strategischem Denken und fördern Innovationen, die sowohl aktuelle als auch zukünftige Herausforderungen meistern. Mit dem Ansatz "Wissen mit Weitblick" hat das österreichische Netzwerk für Facility Management nicht nur die heutige Generation, sondern auch kommende Generationen im Blick.



„In einer Zeit, in der die Grenzen zwischen Realität und Fiktion, zwischen echt und fake immer mehr verschwimmen, müssen wir den Sinn für die Realitäten neu schärfen. Oberflächliche Inszenierungen können kurzfristig erfolgreich sein, aber wer echte Perspektiven schaffen will, braucht festen und sicheren Boden unter den Füßen – ein Fundament aus Beständigkeit und Nachhaltigkeit, Erfahrung und Evidenz“, kommentiert Gerald Groß, der durch den Tag führen wird, das diesjähriges Motto.

Der diesjährige FM-Day wird mit Patricia Neumann, CEO der Siemens AG Österreich, und Martin Kocher, Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft, von zwei Expert*innen eröffnet. Den Auftakt der CO 2 -Countdown-Award-Verleihung macht Bernhard Jarolim, Stadtbaudirektor der Stadt Wien. Für einen „sportlichen Abschluss mit Gänsehaut“ soll ein Exklusiv-Interview-Gast sorgen. Zu diesen Highlights kommt ein Call for Papers – einerseits für FM-Day selbst und andererseits für den CO 2 -Countdown-Award.