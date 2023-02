Das Thema Gebäudesicherheit wird durch eine Sprinkleranlage, Hydrantenanlage und natürlich den üblichen Einrichtungen, wie automatische Brandmeldeanlagen, Feuerwehrfunk, Sicherheitsbeleuchtung, Flugfeuerung, usw. gewährleistet. Die Sprinkleranlage der Fa. FES wurde als 3-stufige Niederdrucknebelanlage mit Coversprinkler konzipiert. Die horizontale Leitungsführung in den Wohnbereichen erfolgte in Koordination mit der BTA und Elektro als in Beton eingelegte Leitung. Die Coversprinkler haben neben dem optischen Mehrwert auch eine gewisse Schutzwirkung gegenüber den Nutzern. Um die Ausfallsicherheit, zumindest aus elektrotechnischer Sicht, zu garantieren wurde durch Elektro Keider eine 1.250 kVA Netzersatzanlage verbaut, welche über die automatischen Umschaltungen der NSHV die sicherheitstechnischen Einrichtungen bis hin zum Feuerwehraufzug versorgt. Eine 1.600A Stromschiene übernimmt die vertikale Energieversorgung der Stockwerke.

Der DC Tower 3 – ein Wohnturm, der durch Technik und Architektur überzeugt. Thomas Wünsche. Head of Germany and Austria beim Eigentümer Greystar weiß: „Mit dem DC Tower bringen wir eine neue Wohnform auf den österreichischen Markt, welche die individuellen Bedürfnisse von Studenten, Young Professionals und Unternehmen erfüllt. Wir sind überzeugt, dass unser Angebot an Gemeinschaftsflächen vom Fitness-Studio über ein hauseigenes Kino bis zur Rooftop Bar sowie unser außergewöhnlicher Vor-Ort-Service eine überzeugende Alternative zum traditionellen Mietwohnungsmarkt darstellt.“