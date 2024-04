Alle Komponenten sind über die TopTronic Systemregelung miteinander verbunden, die in der ControlBox – dem Schaltschrank für Heizungsanlagen von Hoval – untergebracht ist. Mit dazu gehört auch die HovalSupervisor cloud, das Leittechnik-System für den Online-Zugriff. Als Teil der Gesamtlösung bietet es einen visuellen Überblick über die gesamte Heiz- und Klimatechnik und kann bei Bedarf jederzeit und flexibel bedient werden. Dank modualrem Aufbau kann das System erweitert werden, auch für Datensicherheit ist durch eine Verschlüsselungstechnik gesorgt.



„Mit der neuen Regelungstechnik habe ich selbst die Möglichkeit, ohne viel Aufwand Einstellungen vorzunehmen“, so Fuchs. Sollte etwas nicht so funktionieren wie vorgesehen, wird die Hotelinhaberin via E-Mail verständigt und kann umgehend reagieren. Die Sanierung ging in nur wenigen Wochen über die Bühne: Anfang April 2023 begann das Team, und bereits Mitte Mai war das Hotel wieder vollständig in Betrieb.