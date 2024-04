Was ist das zentrale Argument für die „Photovoltaikwärme“?

Gundendorfer: Die Haustechnik wird mehr und mehr elektrisch – solarelektrisch! Kabel statt Rohre vereinfachen nicht nur die Installation und den Betrieb, auch die Aufwände für Wartung und Reparaturen vermindern sich zunehmend. Darüber hinaus sind qualifizierte Fachhandwerker*innen in Zukunft Mangelware. Eine Vereinfachung in der Art und Weise, wie wir Solarenergie in Wärme umwandeln, ist also alternativlos. Photovoltaikwärme steht demnach für nicht weniger als einen Paradigmenwechsel in der Art und Weise, wie wir Wärme aus der Kraft der Sonne erzeugen. In Anlehnung an altbekannte solarthermische Systeme wird daher auch von solarelektrischer Wärme gesprochen.



Wie stehen Sie zur Wärmepumpe, die aus dem Strom mit Umgebungswärme mehr Ertrag rausholt als bei direkter Einspeisung?



Gundendorfer: Eine ebenfalls oft gestellte Frage ist, ob nicht eine Wärmepumpe für die Aufbereitung von Warmwasser sinnvoller ist als ein Heizstab mit Photovoltaik. Hier ein paar Überlegungen dazu: Wärmepumpen machen aus einer Kilowattstunde (kWh) Strom etwa 3 kWh Wärme. Somit kommen 2 kWh an Umweltenergie hinzu. Dieses Verhältnis ist mehr oder weniger konstant und unveränderbar. Bei Photovoltaikwärme ergibt sich der Anteil der Umweltenergie aus der Größe der PV-Anlage. Bei entsprechender Dimensionierung kann ein PV-Heizstab somit leicht ein besseres Verhältnis erzielen als eine Wärmepumpe. Zudem ist es in Zeiten mit zu wenig Solarertrag keineswegs zwingend notwendig, die Restwärmemenge durch Verwendung von teurem Netzstrom einzubringen. my-PV bietet zwar diese Option, aber praktisch kann jeder andere Wärmeerzeuger auch die Nachheizung übernehmen, wodurch die Wärmeerzeugung, je nach Art der Heizung, so gut wie komplett ohne Netzstrom erfolgen kann. Davon abgesehen ist ein Heizstab in der Anschaffung günstig und außerdem sehr wartungsarm. Die Technik ist zuverlässig und arbeitet über Jahre hinweg ohne Verluste.