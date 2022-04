Mit Fronius in die solare Eigenversorgung

Fronius zeigt auf der WEBUILD Energiesparmesse Wels 2022 zahlreiche Neuigkeiten. „Bei Fronius ist Nachhaltigkeit nicht nur eine Floskel, sondern tief verwurzelt in unserem Denken und Tun. Wir investieren in jahrelange Forschung, um unsere Produkte und Lösungen zukunftsfähig und nachhaltig zu gestalten“, erklärt Martin Hackl, Global Director der Business Unit Solar Energy, Fronius International GmbH.

Der Fronius Symo GEN24 Plus Hybridwechselrichter vereint bewährte Features wie die Multi Flow Technologie, den Dynamic Peak Manager sowie kostenloses Energiemanagement mit Solar.web und ergänzt sie mit smarten Neuerungen wie einer integrierten Basisstromversorgung durch den PV Point und einer raschen drei-Schritt-Inbetriebnahme per Smartphone oder Tablet. Ein neuartiges Servicekonzept erlaubt es, einen Großteil der Komponenten einzeln zu tauschen. Der GEN24 Plus hilft beim zukunftssicheren Start in die solare Eigenversorgung. Er hat bereits die wichtigsten Schnittstellen für Erweiterungen mit Speicher, Warmwasseraufbereitung, E-Auto-Ladelösung bzw. zur Anbindung von Drittanbieterkomponenten on-board. Weitsichtig ist die Ausstattung mit vier digitalen I/Os, die das parallele Energiemanagement mehrerer Verbraucher, wie beispielsweise Wärmepumpe und Poolpumpe, erlauben. Darüber hinaus bietet das kompakte Gehäuse noch ausreichend Platz im geschützten Innenraum, sollten weitere Relais oder Überspannungsschutz benötigt werden.

