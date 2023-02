„Bei Loxone denken wir die Lösung immer von der Lebensrealität der Nutzer. Mit Trust ist es nun ganz einfach, zum Beispiel Zugangsberechtigungen und andere benutzerspezifische Einstellungen bidirektional zwischen verschiedenen Standorten auszutauschen. Ändert sich etwa das Passwort eines Benutzers zum Beispiel am Standort X, wird diese Änderung auch am Standort Y nachvollzogen, wenn dieser Standort zum Trust gehört“, erklärt Rüdiger Keinberger, CEO von Loxone. Durch die Integration in die Gesamtlösung von Loxone bleibt es aber nicht nur bei der smarten Zugangslösung. Wenn zum Beispiel nachts ein Reinigungsteam vor der Tür steht und der Zutritt berechtigt ist, öffnet sich bei Loxone nicht nur durch Codeeingabe oder mittels NFC Tag die Tür. Je nach hinterlegten Benutzerrechten kann die Alarmanlage zum Beispiel auch in den zu reinigenden Räumen entschärft und das Licht nach Bedarf automatisch geschaltet werden.

Die Miniserver innerhalb eines Trusts sind dabei entweder über das Netzwerk oder etwa standortübergreifend über Loxone Remote Connect sicher miteinander verbunden. So kann etwa eine Supermarktzentrale einzelnen Lieferanten den Logistikzugang für alle Filialen freischalten. Dabei ist die Bedienung so einfach, dass eine Selbstadministration problemlos möglich ist. Zudem ist so für den Betreiber nachvollziehbar, wann wer vor Ort ist oder wie viele Personen sich in den Räumlichkeiten aktuell aufhalten.