Stand der letzten Zählung 2011 stehen in Österreich 2.191.280 Gebäude, in denen sich 4.441.408 Wohnungen befinden. Über drei Viertel dieser Bestandsgebäude wurden vor 1990 gebaut und gelten laut Statistik Austria zu 60 Prozent aus energetischer Sicht als sanierungsbedürftig. Der dazugehörige Energiebedarf hat es in sich: Raumwärme und Klimatisierung umfassten 2022 rund 26 Prozent des gesamten Endenergiebedarfs in Österreich. Effizienzfortschritte sind daher gerade in diesen Bereichen von großer Bedeutung, wenn die Dekarbonisierung des Gebäudebereichs bis 2050 erreicht werden soll.