Erst mit geeigneten (wohn)rechtlichen Rahmenbedingungen, die Rechtsicherheit im Verhältnis zwischen Mieter*innen und Vermieter*innen bieten, können Förderinstrumente auf Bundes- und Länderebene ihre volle Wirkung entfalten, pocht RENOWAVE.AT.



So wurden der weitaus überwiegende Teil der Bundesförderung für den Heizkesseltausch („Raus aus Öl und Gas“) und die Sanierungsoffensive von privaten Eigenheimen in Anspruch genommen. Der Anteil der Fördermittel für den mehrgeschoßigen Wohnbau 2022 lag indessen bei rund 15 Prozent des Gesamtvolumens. „Unter den heute gegebenen Rahmenbedingungen kommt die Förderung im großvolumigen Wohnbau viel zu wenig an. Es liegt offensichtlich weniger am Geld, als an den rechtlichen Gegebenheiten“, weiß Ulla Unzeitig, Vorstand RENOWAVE.AT.