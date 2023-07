Bisher wurde das Gebäude in der Zwölfergasse mit Erdgas beheizt. Die Anlage mit fossilen Brennstoffen wird durch eine Wärmepumpe inklusive Photovoltaik-Unterstützung und Niedertemperatur-Wärmeabgabesystem abgelöst. Die Grundlage des Systems bildet der Energiegewinn aus Erdwärmesonden.



Ein Sondenfeld aus insgesamt sieben Sonden – davon vier im Innenhof des Gebäudes und drei am Straßenrand vor dem Gebäude – soll eine 100-prozentige Geothermieversorgung sicherstellen. Für die Bohrung in beengten Verhältnissen kommt ein spezielles Mini-Bohrgerät zur Anwendung.

Die Sonden im Innenhof mit 100 bis 150 Meter Tiefe sind bereits gesetzt, jene am Gehsteig mit 200 Meter Tiefe werden nun errichtet. Die Möglichkeit, für die Energieversorgung eines privaten Wohnhauses das öffentliche Gut zu nutzen, ist im Wiener Stadtgebiet neu. Um das Erdreich im Bereich der Sonden zu regenerieren – also wieder zu erwärmen –, ist außerdem eine Solarthermie-Anlage am Dach Teil des Energie-Konzepts. Durch eine „Überregenerierung" kann im folgenden Winter mehr Energie entnommen werden.



Das Gründerzeithaus ist Teil der ersten Auswahl für die Initiative "100 Projekte Raus aus Gas", die bis 2025 eine breite Auswahl an Best-Practice-Sanierungen sammeln will. Im Fokus steht dabei der Mehrgeschoßwohnbau ohne Fernwärmeanschlussmöglichkeit, wie jener in der Zwölfergasse.



„Hier wurde alten Mauern die Chance gegeben, sich zu beweisen. Rudolfsheim-Fünfhaus verfügt über einen guten Altbaubestand, der Innovation im Bereich behutsamer klima- und zukunftsfitter Sanierung wie bei der Zwölfergasse zulässt“, so der Bezirksvorsteher von Rudolfsheim-Fünfhaus Dietmar Baurecht.