In Österreichs Tiefen schlummert verborgenes Potenzial für die Energiewende: Mittels Tiefengeothermie und Wärme- und Kältenetzen können ganze Städte versorgt und industrielle Prozesse dekarbonisiert werden. Platz und Bedarf im künftigen Energiesystem gäbe es, damit die Geothermie auch verstärkt in der Praxis ankommt, fördert der Klima- und Energiefonds will die Nutzung von Wärme aus der Erde, genauer ab 300 Meter unter Gelände.



Mit dem Programm „Tiefengeothermie“ können erstmals Machbarkeits- und Vorstudien, Maßnahmen zur Exploration und Erkundung, Pilotbohrungen sowie die Vorbereitung von Projekten zur wirtschaftlichen Nutzung der Tiefengeothermie gefördert werden. Dafür steht ein Budget von 10 Mio. Euro, dotiert aus Mitteln des Klimaschutzministeriums (BMK), zur Verfügung.