13-mal um die Welt

Bezugnehmend auf die Marktentwicklung sahen damals die Eigentümer der Vogel & Noot Wärmetechnik Wachstumspotential im Unternehmen und bereiteten im Jahr 1995 eine Umfirmierung zur VN Wärmetechnik AG vor. Zur selben Zeit erfolgte die Übernahme der LDW Metallverarbeitungs GmbH in Lilienthal. Zottler und Hörtner: „Danach ging es Schlag auf Schlag weiter. Im Jahr 1996 baute die VN Wärmetechnik AG aus und nahm die Designheizkörper-Fertigung in Kapfenberg/Diemlach sowie die Heizkörper-Fertigung in Walcz, Polen in Betrieb." In Kapfenberg/Diemlach kam neben der Designheizkörperfertigung eine Fertigungsstraße für Konvektoren & Heizwände dazu.



Vor rund 20 Jahren konnte das Produktangebot dann komplettiert werden, Vogel & Noot entwickelte sich nach dem Eintritt der VN Wärmetechnik zur Rettig Heating Group zum Systemlösungsanbieter. „Im Zeitraum 2002 bis 2015 erfolgte der kontinuierliche Umbau des Unternehmens zu einem Anbieter von Systemlösungen in der gesamten Haustechnik“, so Zottler und Hörtner. Hierzu folgten Investitionen im Bereich der Flächenheizung (2012) sowie Installations- & Klimatechnik (2014) und im Heizkörperzubehör (2018). Mittlerweile bestehen Standorte in 21 Ländern, die Produkt der Gruppe werden in über 50 Nationen vertrieben.