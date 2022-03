Wiener TrIIIple Türme setzen auf Vaillant Großkessel

Die zukunftweisende Heiz- und Kühltechnologie von SEM Anlagen, die beim TrIIIple Anwendung findet, ist – vor allem in dieser Größenordnung – eine echte Besonderheit, die selbst erfahrene Haustechnikexpert*innen fasziniert. SEM-Standortleiter Adem Bühler erklärt: „Das Prinzip der Flusswassernutzung bei TrIIIple ist ebenso einfach wie effizient. Das Wasser wird aus dem angrenzenden Donaukanal direkt in die Energiezentrale gepumpt, gefiltert und mit dem Prinzip eines Wärmetauschers an einen Wasser-Glykol-Kreislauf übergeben, um von dort mit vier Wärme- Kälte- Koppelungsanlagen, die mit Windenergie betrieben werden, auf das entsprechende Temperaturniveau gehoben zu werden.“



Was simpel klingt, baut auf ein exaktes Zusammenspiel aller beteiligten Komponenten. Deshalb gingen der Umsetzung detaillierte Planungen, Berechnungen und Vorbereitungsarbeiten voraus. Im Fokus stand dabei die Frage, wie sich die Erwärmung des Donaukanalwassers auf das Ökosystem auswirkt. Die Antwort: Weil das aufgenommene Wasser - nach Durchlauf des ausgeklügelten Kreislaufsystems - im Verhältnis zur Gesamtmenge verschwindend gering ist, können negative Auswirkungen auf die Biosphäre ausgeschlossen werden.