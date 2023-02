Gerade bei der Heizungs- und Trinkwasserinstallation spielt die Beständigkeit von Produkten eine entscheidende Rolle. Sollte es trotzdem zu Problemen kommen, bietet Resideo ab sofort fünf Jahre Garantie auf eine Auswahl an Produkten aus dem Honeywell Home Komfort- sowie dem Resideo Braukmann-Wasserportfolio – und bietet damit noch mehr Sicherheit.



Mit der 5-Jahres-Garantie möchte das Unternehmen die Zuverlässigkeit seiner Produkte unterstreichen. „Installateur*innen und Hausbesitzer*innen wollen Produkte, die zuverlässig sind. Unsere erweiterte Garantie gibt ihnen diese Sicherheit und zeigt gleichzeitig das Vertrauen, das wir in die Zuverlässigkeit unserer Komfortlösungen haben", erklärt Mario Moura, Products and Solutions EMEA Managing Director. Die Garantie wird den direkten Vertriebspartner*innen exklusiv auf mehr als 2.000 Produkte angeboten.

Garantiebedingungen und Produktliste