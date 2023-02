In den kommenden Jahren will der Daikin seine Heizungsproduktion in Europa mehr als verdreifachen und erwartet, dass das Heizungsgeschäft bis 2025 zu einer der wichtigsten Säulen der Einnahmen von Daikin wird. Ein kürzlich angekündigter Investitionsplan in Höhe von 840 Millionen Euro für die nächsten 5 Jahre beinhaltet einen beträchtlichen Anteil, der für Wärmepumpen vorgesehen ist. Ein Teil der Investitionen zielt darauf ab, die Produktionskapazität zu erweitern, um mit der Nachfrage Schritt zu halten. Ein weiterer Bereich ist der geplante Bau eines modernen Entwicklungskomplexes "European Development Center (EDC)" in Gent, Belgien. Crombez kommentiert: „In den nächsten Jahren werden wir die Zahl unserer Lager erhöhen, um die Lieferentfernung zu unseren Kunden zu verringern. Unser integrierter Ansatz für die Bestands- und Lagerverwaltung ermöglicht es uns, die Bestände schneller zu bewegen, einen besseren Service anzubieten und die Logistikkosten zu senken."

Neue Technologien erfordern auch neue Fähigkeiten: Daher bietet Daikin Europe Unterstützung und Schulungen für Installateure in 54 Schulungszentren in ganz Europa an, unter anderem in der „Your Daikin World“ im Daikin Central Europe Headquarter in Wien. Die Schulungen reichen von Einsteigerkursen über die Installation von Wärmepumpen und Direktverdampfungstechnologie bis hin zu fortgeschrittenen Fehlersuchkursen und Servicekontrollen für neue Produkte.