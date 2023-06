Egal ob Lieblingssong, Baustellenlärm oder Wasserplätschern – die grundlegende Formel für all diese Akustikreize ist dieselbe: Ein Geräusch entsteht, wenn Luft in Schwingung gerät. Dieser Logik folgend arbeiten natürlich auch Luft-Wasser-Wärmepumpen nicht geräuschlos. Der Motoren- und Ventilatoren-Spezialist ebm-papst hat deshalb eine Metrik entwickelt, die physikalische Kenngrößen sowie die Psychoakustik mit der menschlichen Akzeptanz eines Geräuschs in Relation setzt.



Luft-Wasser-Wärmepumpen entziehen der Umgebungsluft Wärme und geben diese an das Heizungssystem ab. Für den notwendigen Außen-Luftstrom über den Verdampfer des Geräts sorgen Ventilatoren und diese erzeugen beim Betrieb aufgrund ihrer Einbausituation Geräusche. Auch das Verdichtergeräusch darf bei einer vollumfänglichen Betrachtung nicht außer Acht gelassen werden. Je enger die Bebauung, desto eher können sich Personen durch Betriebsgeräusche gestört fühlen. Dabei ist der messbare Schalldruckpegel keineswegs alleine ausschlaggebend für die Akzeptanz der Technologie, sondern auch das menschliche Geräuschempfinden.

