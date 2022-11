Mit dem Erwerb des Schlossguts Bernersried im unterfränkischen Umpfenbach erfüllte sich Tobias Galmbacher einen Lebenstraum. Seiner Pferdezucht entstammen viele Hengste, die zu Siegern bei internationalen Turnieren wurden. Geschult und gefördert werden sie von seiner Frau, Dr. Katja Galmbacher, Dressurreiterin und promovierte Humanmedizinerin.



Der Betrieb des Schlosses, dessen Wurzeln im 13. Jahrhundert liegen, sowie der umfangreichen Nebengebäude verursacht hohe Kosten. Den Gesamtaufwand für Wärme, Strom und Wasser über die letzten 20 Jahre beziffert Tobias Galmbacher auf rund 1 Mio. Euro. Der Verbrauch an Flüssiggas für die drei Gasbrenner mit 65, 35 und 25 kW etwa schlug jährlich mit rund 15.000 Euro zu Buche. Doch nicht nur die Kosten veranlassten Galmbacher, nach einer Heizalternative Ausschau zu halten. „Züchten bedeutet, in Generationen zu denken“, erklärt er. „Ich wollte unseren CO 2 -Abdruck senken und die Anlage auf einen Stand bringen, mit dem meine Kinder weiterarbeiten können, wenn sie das Gut in 10 oder 15 Jahren übernehmen möchten.“