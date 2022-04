Etatgewinn: B2IMPACT begrüßt WPA und AIR FIRE TECH als Neukunden

„Thinking outside the Box“: Das war die Basis des Social-Media Kreativ-Konzepts für AIR FIRE TECH – ebenfalls ein Neukunde im Portfolio von B2IMPACT. „Wir wurden sehr professionell beraten und waren uns schon bald bewusst, dass wir die gesamte Umsetzung unseres LinkedIn Auftritts besser an B2IMPACT auslagern sollten“, so Uwe Stefani, Geschäftsführender Gesellschafter von AIR FIRE TECH. „Der interne Arbeitsaufwand hätte zu einem wesentlich längeren Umsetzungszeitrahmen geführt. Wir sind froh, diesen Schritt so gesetzt zu haben, sehen die Aktion als vollends in unserem Sinne umgesetzt und bedanken uns beim Team von B2IMPACT für alle Inputs, die sich nun erfolgreich bestätigen.“



Die Agentur B2IMPACT ist eine Unit der WEKA Industrie Medien GmbH. Deren Geschäftsführerin Beatrice Schmidt, die auch die Agenturleitung innehat, freut sich über den Neuzugang: „Wie ernst B2B-Unternehmen zunehmend ihre Marketingagenden nehmen, zeigen unsere zahlreichen Etatgewinne des letzten Jahres! Unser Content-starkes Agentur- und Redaktionsteam garantiert gerade B2B-Kund*innen den ersehnten Erfolg in der Neukundengewinnung und Brandawareness.“

