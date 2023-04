Während fossile Kohle vor allem als Brennstoff genutzt wird, findet Pflanzenkohle Anwendung als Hilfsstoff für fruchtbare Böden, als Filter und in anderen Bereichen. Das in der Pflanzenkohle gebundene CO 2 wird nur langsam wieder an die Atmosphäre abgegeben.



Pflanzenkohle entsteht durch Pyrolyse. Bei diesem Verfahren wird die Biomasse bei hohen Temperaturen und unter weitgehendem Ausschluss von Luftsauerstoff thermisch behandelt. Ein großer Teil des Kohlenstoffs von Pflanzen wird durch diese Verkohlung in molekulare Strukturen gebunden, die über viele Jahrhunderte in Böden bestehen können und nur langsam wieder freigesetzt werden. Der Begriff „negative Emissionen“ wurde in diesem Zusammenhang geprägt.