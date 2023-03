Das vergangene Jahr war auch für die Pelletwirtschaft eine Herausforderung. Waren Pellets zuvor lange Zeit ein relativ preisstabiler Energieträger, so haben eine außerordentlich hohe Nachfrage, kriegsbedingte Lieferausfälle und gestiegene Produktionskosten 2022 zu einem Krisenjahr gemacht. Das soll sich wieder ändern, aktuell gehen elf neue Pelletproduktionswerke in Betrieb. „Eine Investitionswelle in neue Pelletieranlagen ist im Gange und wird die Versorgung langfristig absichern", ist sich Christian Rakos, Geschäftsführer proPellets Austria, sicher. Eine Bevorratungspflicht von Pellets soll darüber hinaus zukünftig dafür sorgen, Lieferengpässen und extremen Preisspitzen verhindert werden.

2022 wurden in den heimischen Pelletwerken an über 40 Standorten rund 1,7 Mio. Tonnen Pellets produziert und rund 1,3 Mio. Tonnen Pellets im Inland verbraucht. Im Jahr 2021 wurden rund 800.000 Tonnen Pellets vorwiegend nach Italien exportiert und rund 400.000 Tonnen aus Deutschland, Tschechien und Rumänien importiert. Die genauen Zahlen 2022 sollen in Kürze veröffentlicht werden*. Im Jahr 2022 wurden in Österreich insgesamt 24.600 Pelletkessel installiert, was mehr als eine Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahr entspricht.



*Zahlen für Jänner-November 2022 sind bereits vorhanden. In diesem Zeitraum wurden rund 700.000 Tonnen Pellets exportiert und rund 300.000 Tonnen Pellets importiert.