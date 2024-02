Beim Skiflug Weltcup am Kulm war eine durchschnittliche Heizleistung von 300.000 kWh benötigt. Zeltbauten bei Wintersport-Veranstaltungen werden meistens mit mobilen Ölanlagen beheizt, um jedoch ein Zeichen für die Nachhaltigkeit zu setzen, initiierte Kulm OK-Chef Christoph Prüller von der Austria Ski WM & Großveranstaltungsges.m.b.H in Zusammenarbeit mit Hargassner 2023 die Umstellung der knapp 2.300 Quadratmeter großen Zeltlandschaft auf eine klimafreundliche Beheizung. Der CO 2 -Ausstoß reduzierte sich so um 87 Tonnen.

Hargassner installierten insgesamt acht mobile Heizcontainer – Hargassner Powerboxen – am Veranstaltungsgelände auf der Tauplitz in Bad Mitterndorf. Diese werden mit Pellets und regionalem Hackschnitzel befüllt. In den Powerboxen ist je ein wassergeführter Heizkessel der Serien ECO-HK für Hackschnitzel oder ECO-PK für Pellets mit Leistungsgrößen zwischen 120 und 220 kW steckfertig verbaut.



Über einen Wärmetauscher und ein leistungsstarkes Radialgebläse (Warmluftmodul) wird die Warmluft in die Zelte geblasen. Dank eines Wärmerückführungs-Systems wird die bereits erwärmte Luft wiederverwendet. Das sparte zusätzlich 30 Prozent der Heizkosten, wie Hargassner informiert. Ein Frostschutzmittel für Außentemperaturen bis minus 20 Grad schützt dabei die wasserführenden Komponenten. Durch eine smarte Steuerung mittels App kann das System rund um die Uhr überwacht und bedarfsgenau ferngesteuert werden.



„Über Apps waren wir rund um die Uhr mit den Heizungen verbunden, sodass diese bedarfsgenau und energieeffizient lieferten. Die mobile Biomasse-Zeltheizung ist ein innovatives System, welches einen neuen Standard für Wintersport-Großveranstaltungen definieren wird", fasst Kulm OK-Chef Prüller zusammen. Die erfolgreiche Kooperation wurde auch für die Skiflug WM 2024 weitergeführt.