Ein weiterer Vorteil des Mehrwegsystems: Die im Sommer durch die Kühlung der Räume anfallende Abwärme kann einerseits gleich in das lokale Fernwärmenetz eingespeist werden und so Warmwasser für das umliegende Grätzl erzeugen und andererseits auch gleich über den Kanal abgegeben werden. Damit sind konventionelle Rückkühler, die üblicherweise bei herkömmlichen Klimaanlagen die warme Abluft in die Umgebung abgeben, überflüssig. Andreas Harich, Geschäftsführer bei Vio Plaza, gab in einem ORF-Bericht an, dass das System den gesamten Kühlbedarf sowie ein Drittel des Heizbedarfs abdecken könne. Für den Rest kommt die Wiener Fernwärme zum Zug.