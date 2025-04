Im März 2024 kündigten Panasonic Heating & Cooling Solutions und tado°, Anbieter von Energiemanagementlösungen für Gebäude, eine gemeinsame integrierte Lösung an, die Heizen noch nachhaltiger und sparsamer machen soll. Nun ist die Lösung auf dem Markt: Im Rahmen der Kooperation wurden die Aquarea Luft/Wasser-Wärmepumpen von Panasonic mit der intelligenten Raumsteuerung und dem Energiemanagement-System von tado° kombiniert.

Im Detail wurden der tado° Wärmepumpen-Optimierer X zusammen mit dem Energiemanagement-Service tado° Balance so integriert, dass beides nahtlos mit der Aquarea-Wärmepumpentechnologie von Panasonic zusammenarbeitet. Die Steuerung erfolgt über eine App, die Energieeffizienz und Wohnkomfort optimiert. Die App passt den Stromverbrauch automatisch an Zeiten an, in denen erneuerbare Energien verfügbar und kostengünstig sind. Mit intelligenten Thermostaten von tado° und dem Energiemanagement-Service können die Wärmepumpen zudem so gesteuert werden, dass sie verschiedene Räume je nach Bedarf heizen.

