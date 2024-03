tado°, das deutsche Technologieunternehmen mit Sitz in München bietet Heizungsthermostate sowie Klimaanlagen-Steuerungen an, die Smart Home-kompatibel sind und per App gesteuert werden können. Durch die intelligenten Thermostate von tado°, die zum Beispiel an Heizkörper angeschlossen werden, ist es möglich, die Temperatur aus der Ferne zu regulieren und sogar auf Grundlage des Wetters und des Nutzungsverhaltens den Betrieb der Heizungsanlage so effizient wie möglich zu gestalten.

>> Lesen Sie auch: Wie netzdienlich sind Wärmepumpen?



Gemeinsam mit Panasonic entwickelt tado° nun eine speziell für Wärmepumpen zugeschnittene Software, mit der die Einstellungen der Panasonic-Wärmepumpen automatisch optimiert werden können. Hausbesitzer*innen können so von niedrigeren Strompreisen profitieren, indem sie den Verbrauch auf Zeiten verlagern, in denen mehr erneuerbare Energie verfügbar ist. Kund*innen in Deutschland und Österreich haben zudem die Möglichkeit auf dynamische Energietarife wie jene des Energieversorgers aWATTar, den tado° 2022 gekauft hat.

Christian Deilman, Mitbegründer und CPO von tado° ist von den Vorteilen für die Energiewende überzeugt: „Die Einsparungen durch unsere innovativen Energiemanagementlösungen für Privathaushalte bedeuten, dass die Kund*innen ihre anfänglichen finanziellen Aufwendungen schneller wieder hereinholen." Das Datum der Markteinführung und Einzelheiten des gemeinsamen Angebots der Unternehmen werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.