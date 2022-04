Termine für das Forum Wärmepumpe

10.00 -10.30: Innenaufgestellte Luft/Wasser-Wärmepumpen und ihre Vorteile

10.30 – 11.00: Aktuelle Entwicklungen in der Kälte-, Klima- und Wärmepumpentechnik

11.00 – 11.30: Wärmepumpen: Unschlagbar auch im ökologischen Vergleich

11.30 – 12.00: Aktuelle Trend zur Nutzung der Erdwärme in Österreich

12.00 – 12.30: Energiegemeinschaften

12.30 – 13.00: Die Herausforderung – Schallschutz bei Luft/Wasser-Wärmepumpen

13.00 – 13.30: Einsatz von Erdwärme-Sondenfelder in großvolumigen Bauten

13.30 – 14.00: CO 2 -freie Vollversorgung mit Wärme du Kälte des Ausstellungszentrum A des neuen Bauzentrums der Blauen Lagune Vösendorf mittels Geothermie aus einer Mehrquellenanlage

14.00 – 14.30: Aktuelle Entwicklungen in der Kälte-, Klima- und Wärmepumpentechnik

14.30 – 15.00: Körperschall im Griff – So werden Ihre Wärmepumpen (noch) leiser

15.00 – 15.30: Wärmekonzepte für Mehrfamilienhäuser bzw. mehrgeschossigen Wohnbau

15.30 – 16.00: Luft-Luft-Wärmepumpen: Alternative im hocheffizienten Wohnbau

16.00 – 16.30: Ochsner: Wärmepumpen in der Sanierung

16.30 – 17.00: Nachhaltige in die Zukunft mit Vaillant Solewärmepumpen – flexoTHERM exclusive