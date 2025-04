Nach einem schwachen ersten Halbjahr für die Wärmepumpe bedeutet der Gesamtabsatz von 54.966 Stück an Heizungs- und Brauchwasserwärmepumpen für 2024, dass das Niveau des Vorjahres gehalten werden konnte (2023: 54.910 Stück). Mit einem Plus von rund sechs Prozent und einem Marktanteil von 46 Prozent bleibt die Heizungswärmepumpe das absatzstärkste Heizungssystem in Österreich. 2024 wurden 45.872 Heizungswärmepumpen und 9.094 Brauchwasserwärmepumpen verkauft.

„Mit einem Marktanteil von 87 Prozent stellt die Luft/Wasser-Wärmepumpe das führende System in Österreich dar. Der hohe Anteil von 60 Prozent Monoblock-Wärmepumpen zeigt deren Prävalenz in Sanierungsprojekten“, kommentiert Richard Freimüller, Präsident Wärmepumpe Austria, die Statistik. Alles in allem sind Stand 2024 damit in Österreich knapp 537.000 Wärmepumpen installiert, davon 412.000 Heizungswärmepumpen und 124.000 Brauchwasserwärmepumpen.