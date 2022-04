Windhager präsentiert Pellets-Neuheiten

Mit dem neuen PuroWIN Pellets bietet Windhager eine nachhaltige wie flexible Heizlösung für Mehrfamilienhäuser oder Gewerbeobjekte. Der Kessel wird in vier Leistungsgrößen von 60 bis 100 kW angeboten. Auch Kaskaden-Lösungen bis 400 kW sind möglich. Im Betrieb punktet der Kessel mit umweltfreundlicher Vergasertechnik. Die modulierende Leistungsanpassung und die integrierte Lambda-Therm Regelung sorgen zusätzlich für Energieeffizienz und einen sauberen Betrieb. Die vollautomatische Heizflächenreinigung soll zudem einen konstanten Wirkungsgrad sicherstellen. Ein weiteres Plus: Der PuroWIN Pellets lässt sich an ein flexibles Pellets-Saugsystem anbinden.

