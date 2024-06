Das Konzept dahinter: Ein Hotel beauftragt das Hotel Power Solution mit der Errichtung einer PV-Anlage und stellt im Gegenzug Connex ein bestimmtes Zimmerkontingent zur Verfügung und in Rechnung. Connex zahlt die Rechnung an Power Solution – mit schuldbefreiender Wirkung für den bzw. die Hoteleigentümer*in. Die Zimmer werden von Connex, für Gutschein- und Incentive-Lösungen bekannt, in Form von Hotelgutscheinen an Dritte vertrieben.



Gäste, die Hotelgutscheine von Connex erwerben, reservieren damit direkt im Hotel. Das Hotel muss die Leistung demnach erst erbringen, wenn die Hotelgutscheine bei eingelöst werden. „Zusätzlich vernetzen wir die Hotels über unsere Hotelgutscheine mit neuen Kundengruppen“, ergänzt Ernst Haslinger, Connex. Die Hotels würden so Direktbuchungen, provisionsfrei und abseits großer Buchungsplattformen, gewinnen. Zimmer, die andernfalls leer stehen würden, finanzieren so nicht nur die Errichtung der PV-Anlage, sondern liefern auch neue Hotelgäste.

„PV-Anlagen amortisieren sich in der Hotellerie durchschnittlich in rund sieben Jahren“, erklärt Kuras. Er bezeichnet die Finanzierung der PV-Anlage durch leerstehende Zimmer als Win-win-Situation. Und: „Die Hotels wahren ihre Liquidität ohne Zinsverpflichtungen, decken ihre Fixkosten und gehen kein Risiko ein, da Connex die Rechnung direkt begleicht.“ Mit dem Angebot wolle man Hotels eine Möglichkeit geben, in ihre Energieeffizienz und hauseigene Energieproduktion zu investieren, ohne Liquidität einbüßen zu müssen.