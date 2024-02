⇨ Die Wiener Grätzl Energie in Liesing war die erste ihrer Art in der Hauptstadt – was ihr Pionier-Status, aber auch die damit einhergehende Arbeit beschert hat. Nach einem ersten „turbulenten“ Jahr, wie es Roland Kuras, Vorstandsmitglied der EEG, beschreibt, sind die Startschwierigkeiten zu weiten Teilen überwunden. Herausforderungen, insbesondere was den Datenaustausch mit den Netzbetreibern betrifft, gibt es jedoch weiterhin.



⇨ Im Büro der Haustechnik Planungsgesellschaft gibt es mit Christoph Weiß sogar einen eigenen Experten für Energiegemeinschaften. Geschuldet ist das der gestiegenen Nachfrage, erklärt Geschäftsführer Christoph Passecker. Der Beitritt zu einer Energiegemeinschaft beeinflusst nämlich bereits den Planungsprozess einer Anlage.



⇨ Aus nächster Nähe hat Eva Dvorak, Leiterin der Koordinationsstelle für Energiegemeinschaften im Klima- und Energiefonds, die Entwicklung des gemeinschaftlichen Energiehandels begleitet. Die Koordinationsexpertin, bei der viele der (Energie-)Fäden zusammenlaufen, ergänzt eine Perspektive aufs große Ganze.