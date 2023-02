So setzen die Hoteliers bei der jüngsten Modernisierung, in deren Verlauf 34 Zimmer ein gestalterisches Upgrade erfahren haben, auf Armaturen aus dem Programm Kludi Zenta. Ihre minimalistische Formensprache passt zum zurückhaltenden Gestaltungsansatz der Hoteliers, stets „die Waage zwischen Moderne, Tradition und Regionalität zu halten“. Zum Einsatz kommt die Armaturenserie am Waschtisch in Kombination sowohl mit Aufsatzwaschbecken als auch mit Waschtischanlagen. Dass aus der Tellerkopfbrause A-qa Eco nur neun Liter Wasser pro Minute fließen, liegt an der Kludi Wasserspartechnologie. Weiteres Plus: Die Brause punktet mit Geräuschklasse I.