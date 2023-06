In die Wallway Duschfläche ist ein einseitiges Gefälle integriert. Das Wasser überfließt dabei keinerlei Fugen, sondern wird von der Duschfläche direkt in den Wandablauf geleitet. Hinzu kommt eine schmale Abtropfkante mit Dichtung in der Wand, die das Wasser von den Seiten her in den Ablauf führt. Die Ablaufleistung beträgt 48 l/min – selbst große Wassermengen, z.B. bei einer Regendusche, können somit aufgenommen werden.

>> Lesen Sie auch: Barrierefreiheit muss unsichtbar sein



Die Duschfläche ist in insgesamt elf Formaten erhältlich. Zur Wahl stehen dabei drei quadratische und acht rechteckige Größen von 90 x 90 cm bis 160 x 90 cm. Montiert wird Wallway flächenbündig ohne Metallgestell – wie eine Fliese. Der richtige Einbau erfolgt zusammen mit dem separat erhältlichen Fertigbauset ViConnect. Wichtig: Für den Ablauf ist eine Wandtiefe von mindestens 135 mm erforderlich. ViConnect für Wallway kann mit Duschelementen für Aufputz- oder Unterputz-Armaturen kombiniert werden oder die Grundlage für eine Sitzgelegenheit bilden, die dann befliest wird.