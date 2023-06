Irgendwann ist es aber dann doch Zeit, etwas zu verändern. Oft verbunden mit einem neuen Lebensabschnitt, die Kinder sind aus dem Haus oder der Ruhestand ist nahe. Oft ist es auch einfach Zeit, weil die Installationstechnik nicht mehr so will und Reparaturen sich häufen. Man hat vorrausschauend gespart und das große Umgestalten im Bad kann beginnen. Man wälzt Kataloge, besichtigt Bäderschauräume und sucht sich eine*n Installateur*in, um die unendlich lange Liste der Wunschträume in einem durchschnittlich 6 m2 großen Raum umzusetzen.



Irgendwann tritt dann unweigerlich die Frage auf, ob das Bad nicht auch barrierefrei sein sollte. Nun beginnen meist die ersten Spannungen in der bis dato so harmonisch abgelaufenen Planung. Argumente wie: Mann oder Frau ist doch nicht alt; es war bis jetzt auch nicht notwendig; oder noch besser, so ein Krankenhausbad will man nicht haben, fallen. Die Liste kann man endlos weiterführen, man muss sich aber trotz allem überlegen, ob ein „bisschen barrierefrei“ nicht doch sein darf und sinnvoll ist.