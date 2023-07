Die Wiener Skyline bekommt Zuwachs: Der neue Q-Tower im Quartier "The Marks" im dritten Bezirk sticht mit seinen 114 Metern Höhe und moderner Architektur hervor. Das Angebot an unterschiedlichen Wohnformen reicht von Eigentumswohnungen und Penthouses über Mietwohnungen bis hin zu Serviced Apartments. Bei der Gestaltung setzten die Planer*innen auf Akzente in Gold und bei der Ausstattung unter anderem auf Geberit: Bei Abwasserrohren, Montageelementen und dem WC-System inklusive Keramik kommen Lösungen des Sanitärherstellers zur Anwendung.

