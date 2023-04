Welche Trends hat der heimische Großhandel für seine Partner sondiert? Wir sind diesen Fragen nachgegangen. Kurz zusammengefasst: 2023 wird es im Badezimmer wieder farbig, aber nicht knallig bunt, die Palette präsentiert sich in gedeckten Tönen oder elegant metallisch. Nachhaltigkeit gewinnt sowohl bei den verarbeiteten Materialien der Keramiken und Badmöbel wie auch bei den technischen Features weiter an Stellenwert. Die Frauenthal Handel Gruppe, Holter und die GC-Gruppe Österreich gaben Einblick in ihre Sortimentszusammenstellung 2023.