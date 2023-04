Zusätzlich kann das Naturprodukt bis zu 33 Prozent seines Eigengewichtes an Feuchtigkeit aufnehmen, ohne an Dämmwirkung zu verlieren. So hält die Dämmung die Raumluftfeuchte in Balance. Als natürlicher Rohstoff kann das Material auch dem ökologischen Kreislauf rückgeführt werden. Strabag Real Estate schätzt, bei diesem Projekt alleine durch den Einsatz des Dämmmaterials 47.000 kg CO 2 im Vergleich zur herkömmlichen Mineralwolle eingespart zu haben. Die verarbeitete Schafwolle ist mit dem Natureplus Qualitätssiegel ausgezeichnet.