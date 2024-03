Livento und GLT Austria feierten auf der WEBUILD Energiesparmesse Wels gemeinsam ihr 15-jähriges Jubiläum. Livento-Geschäftsleiter Jürgen Merkle und sein Team zeigten sich an insgesamt fünf Messetagen am 40m²-Messestand mit mehreren Neuheiten. Hinter dem dualen Auftritt von Livento mit Exklusivpartner GLT steckte aber nicht nur der Feiergedanke, sondern eine strategische Überlegung. Merkle dazu stolz: „Unser Ziel war es, nicht nur unsere Produkte, sondern auch unsere Kompetenzen einem breiten Publikum zu präsentieren.“

In den letzten Jahren hat sich das Unternehmen vom reinen Experten für kontrollierte Wohnraumlüftung zumfür Lüften, Kühlen und Heizen entwickelt. Aus den letzteren Bereichen wurden die Komfort-Kühl- & Heizdecke BLife und die Hochtemperatur- Wärmepumpe Mono HT Quiet von Samsung vorgestellt. Im Zeichen des 15-Jahr-Jubiläums kehrte man aber auch „Back to the roots“ und legte einen starken Fokus auf die Wohnraumlüftung.