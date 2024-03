Bei jedem Gespräch während der WEBUILD Energiesparmesse ging es um diese Themen: Wie läuft die Messe heuer, was könnte besser gemacht werden, wie geht es mit dem Messeformat im kommenden Jahr weiter – also der übliche Small Talk auf Fachmessen. Was mich allerdings überrascht hat, das war wie wenig die Heizungs-, Energie- und Sanitärbranche den zweiten, großen Teil der Messe im Blick hat: Nämlich den Baubereich. Und dort, so meine These, entscheidet sich die Zukunft; denn der Kernbereich der Energiesparmesse funktioniert, das hat sich heuer gezeigt. Beim Baubereich bin ich da nicht so sicher. Aber der Reihe nach: