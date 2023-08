Nach 25 Jahren in der RLT-Branche übergibt Ludwig Rüdisser die operativen Aufgaben seiner Rüdisser RLT-Optimierung mit August 2023 an Christine Westphal. Sie dankt ihrem „Mentor und Freund" auf LinkedIn und teilt mit, sich zu freuen, „seine Pionierarbeit u. A. auf dem Gebiet der Lufthygiene bei RLT- Anlagen ausbauen und weiterführen zu dürfen". Rüdisser will sich zukünftig auf die Weiterbildung und Seminartätigkeit zum Thema Lufthygiene bei RLT-Anlagen fokussieren.

Westphal selbst blick auf 28 Jahre Berufserfahrung zurück und hat im März diesen Jahres ihr eigenes Ingenieurbüro für Lüftungstechnik mit Sitz im oberösterreichischen St. Pankraz gegründet. Ihre RLT-Schwerpunkte liegen bei der Beratungstätigkeit für Bauherr*innen, Architekt*innen und Planer*innen sowie bei der Durchführung von Baubegleitungen, Hygieneinspektionen, Technische Abnahmen und Sachverständigentätigkeit. Die Diplomingenieurin ist außerdem im Normenwesen und im Verein ZULuft tätig.