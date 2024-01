Die Dampferzeuger-Baureihen von Condair bekommen eine Ergänzung: Das Dampf-Luftbefeuchtungssystem Condair Esco wird in zentralen RLT-Geräten zur homogenen Verteilung des Dampfes an die Luft eingesetzt. Esco ist für Dampf­leistungen bis 2.000 kg/h und mit Edelstahl-Dampflanzen in horizontaler oder vertikaler Anordnung erhältlich.



Eine Besonderheit des neuen Esco-Systems ist das patentierte Keramik­Drehschieberventil. Es besteht aus zwei Scheiben mit zwei Öffnungen, durch die der Dampf strömt. Durch Drehung der flexiblen Scheibe werden in Abhängigkeit vom Betriebszustand (Dampfbedarf) die Öffnungen zum Dampfdurchgang weiter geöffnet oder geschlossen.

Die gleichmäßige Dampfabgabe ist durch die lineare Kennlinie der Drehschieberventile mit einer entsprechenden Öffnung oder Schließung der Dampf-Durchgangsöffnungen regelbar. Bei abgeschalteter Anlage sind die Öffnungen ohne ein zusätzliches Absperrorgan physikalisch komplett geschlossen, sodass kein Dampf ins Lüftungsgerät gelangen kann. Abdichtungen und Verrohrungsarbei­ten sollen damit laut Condair nicht mehr nötig sein.