"Wir waren das ganze Jahr über am Feiern", sagt Christian Bremer, Geschäftsführer der Condair GmbH. Jede Niederlassung, jeder Standort hat dabei das 75-Jahr-Jubiläum für sich selbst und mit seinen Partnern gefeiert. In Österreich war es genau einen Monat vor Weihnachten soweit, wobei neben den 150 Mitarbeiter*innen aus Österreich auch Vertreter anderer europäischer Ländergesellschaften sowie ausgewählte Partner dabei waren: Am 24. November traf sich die Gesellschaft bereits mittags zum Lunch im DC-Tower. Der Ort wurde bewusst gewählt, denn in diesem Vorzeigeobjekt sorgt Condair mit Dampfluftbefeuchtern für die richtige Luftfeuchte. Nach einer Stadtbesichtigung stand abends als Höhepunkt ein Heurigenbesuch in Perchtoldsdorf am Programm, den Gerhard Hafenscher, geschäftsführender Prokurist bei Condair Österreich, für den gesamten Sales Cluster Central Europe organisiert hatte. Mit dabei waren Vertreter'innen aus Polen, Ungarn, Niederlande, Belgien und Deutschland.