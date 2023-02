Herzstück des CO₂-Sensors ist ein Infineon-Modul auf Basis der XENSIV PAS Technologie. Es misst präzise und kontinuierlich den CO₂-Gehalt. Zudem werden weitere Parameter wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck gemessen. Sobald ein Grenzwert überschritten wird, kann über eine CO₂-Ampel ein Alarm ausgelöst werden. Die CO₂ - also die Kohlenstoffdioxidkonzentration - sollte laut Umweltministerium in den Unterrichtsräumen im Mittel höchstens 1.000 ppm (parts per million - das sind 0,1 Volumenprozent) betragen.

„Wir haben in unserem mit Infineon gemeinsam geführten Innovationslabor, dem „Emerging Applications Lab“, eine einfach handhabbare Systemlösung geschaffen und bereits in 12 Hörsälen in Innsbruck installiert: Weitere 50 Hörsäle sind in Vorbereitung", so MCI-Rektor Andreas Altmann. Mit der Anzeige des CO₂-Wertes habe man einen objektiven Maßstab zur energieeffizienten Frischluftzufuhr, könne bedarfsgerecht Lüften und vermeide gerade in der Winterzeit unnötige Energieverluste. Dieses praxisnahe Forschungs-Know-how gebe man gerne an die Schulen weiter, führt Altmann aus.