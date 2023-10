Mit der Software "myCoolblue" von Condair können Fachplaner*innen und Betreiber*innen von RLT-Geräten bereits in der Planungsphase eines Lüftungsgeräts die energetischen Einsparungen durch den Einsatz der indirekten Verdunstungskühlung (Kühlung der Abluft durch Befeuchtung vor oder in der Wärmerückgewinnung) projekt- und standortspezifisch genau ermitteln.



Bei der indirekten Verdunstungskühlung wird die Abluft bis zu 10 K gekühlt. Sie hat dadurch ein deutlich höheres Potenzial, um in einer nachgeschaltetender Außenluft mehr Wärme zu entziehen und zu kühlen. Durch den Betrieb eines solchen Kühlsystems kann die im Wasserkühlsatz zu erzeugende Kälteleistung zur Luftkühlung verringert und Betriebskosten eingespart werden.Nach Eingabe des Standorts - dazu sind die Wetterdaten von national und weltweit mehr als 300 Standorte im Jahresmittel hinterlegt - und von Betriebs- und Gerätedaten (Laufzeiten, Luftvolumenstrom, Temperaturen, Feuchten, Rückwärmezahl der Wärmerückgewinnung etc.) erfolgt dieauf Basis meteorologischer Referenzdaten für den gewählten Standort. Die Ergebnisse der Berechnungen werden in Werten und Grafiken dargestellt und können auch als PDF-Datei ausgedruckt werden. Die Software ist als App im Appstore, sowie auch als Online-Version für PC oder Android-Geräte kostenfrei erhältlich.>> Immer up to date mit Meinungen und News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unsere Newsletter: Ob wöchentliche Übersicht, Planer*innen-Newsletter oder Sanitär-Trendletter – mit uns bleiben Sie informiert! Hier geht’s zur Anmeldung!