Ein Blick auf die Statistiken zeigt den globalen Temperaturanstieg, der sich in den letzten sieben Jahren besonders deutlich bemerkbar machte. Diese Entwicklung hat direkte Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Zu hohe Temperaturen beeinträchtigen die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden erheblich. Konsequenzen können von Kopfschmerzen und Erschöpfung bis hin zu Dehydrierung und Hitzschlag reichen.



Steigende Temperaturen reduzieren zudem die relative Luftfeuchtigkeit, was Atemwegsinfektionen, Virusverbreitung, Schleimhautreizungen und Augenbeschwerden begünstigt. Studien zeigen Produktivitätsverluste von 3 bis 12 Prozent in Zeiten hoher Wärmebelastung. Verringerte Konzentration, erhöhte Fehleranfälligkeit und verminderte Kreativität wirken sich negativ auf die Produktivität aus.



Um die Gesundheit und Effizienz der Mitarbeitenden auch bei hohen Temperaturen zu gewährleisten, sind arbeitsschutzrechtliche Maßnahmen wie eine Klimatisierung und Reduzierung innerer thermischer Lasten unerlässlich. Bei einer Raumtemperatur von mehr als 26°C müssen Arbeitgeber Schritte setzen, um die Belastung zu reduzieren.

