Wärmewende : Blick zum Nachbarn: Deutschland will ab 2024 keine Gasheizungen mehr

Nach dem EWG-Gesetzesentwurf in Österreich zieht auch Deutschland mit Klimaschutzmaßnahmen für den Gebäudesektor nach. Für Gasheizungen gilt in beiden Ländern wohl in Bälde: Warm Anziehen.