Die Software fokussiert sich auf alle zentralen Prozesse und digitalisiert diese, sodass sie zentral in einem System gesteuert werden können. Sie beinhaltet eine browserbasierte Web-Anwendung fürs Büro und eine App (iOS und Android) für die Mitarbeitenden auf der Baustelle, die per Cloud miteinander gekoppelt sind – die Daten werden in Echtzeit synchronisiert. Da die Software cloudbasiert ist, ist sie zudem ohne Installation verfügbar.



Über die Web-Anwendung können Büro-Aufgaben erledigt werden: Von der Projektplanung über Angebots- und Rechnungserstellung sowie Koordination von Terminen bis hin zur Verwaltung des Kund*innenstamms. Für die Erstellung von Angeboten und Rechnungen lassen sich eigene Leistungen wie Stundenlöhne anlegen. Fremdleistungen von Großhändlern lassen sich durch eine Schnittstelle per Datanorm und IDS ebenfalls importieren. Über den Datev-Export können Betriebe ihre Daten zudem direkt an die Steuerberatung übermitteln.



Mit der App können Mitarbeitende auf Funktionen zugreifen, die insbesondere für die Abwicklung auf der Baustelle wichtig sind, zum Beispiel Termine einstellen und die geleisteten Arbeiten in Form eines digitalen Stunden- und Rapportzettels erfassen. Kund*innen können diese mit einer digitalen Unterschriften-Funktion direkt bestätigen.