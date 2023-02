Neues Update: Geberit erweitert das BIM-Angebot mit aktuellen Produktedaten für die digitale Planung von Sanitärinstallationen. 2019 hat Geberit in der BIM-Software Autodesk® Revit® das Geberit BIM Catalogue Plug-in eingeführt und nun in das Geberit BIM Plug-in überführt. Laut Unternehmen nutzen über 5000 Ingenieur- und Planungsbüros das Tool weltweit, um Geberit Produkte in ihren Projekten zu verplanen.

Mit dem BIM Plug-in ermöglicht Geberit den Zugriff auf Revit®-Daten in 35 Sprachen und mit 41 lokalen Sortimenten. „Das gesamte Geberit Rohrleitungssortiment ist in parametrischen und leicht handhabbaren Geometrien verfügbar. Daneben haben wir auch die Montageelemente der Duofix und Kombifix-Reihe integriert. Um eine noch breitere Verwendung zu ermöglichen, sind diese Produkte teilweise auch in die Kataloge bekannter Planungsanwendungen wie etwa liNear oder Trimble Nova implementiert", beschreibt Werner Trefzer, Leiter Technische Dokumentation & BIM bei Geberit. Einen weiteren Schwerpunkt legt Geberit auf die Bereitstellung von BIM-Modellen für Keramik- und Möbelprodukte in Revit®. Diese Modelle sind für Sanitärplaner, aber vor allem auch für Architekten und Innenarchitekten interessant, da in der neuen Version von ArchiCAD nun auch native Revit®-Datenfamilien eingelesen und verplant werden können.

Eindeutige Nummerierung

Für digitale Gebäudemodelle ist es wichtig, Bauteile eindeutig benennen und nummerieren zu können. Nur so kann die Vorfertigung von Rohrnetzen bereits im digitalen Gebäude- oder TGA-Modell berücksichtigt werden. Das ist im aktuellen BIM Plug-in nun möglich; zum Beispiel bei der Positionsnummerierung von Rohrteilstrecken. Dank einer frei konfigurierbaren Nomenklatur haben die Planer die volle Kontrolle über die Nummernvergabe für einzelne Fittings oder Rohrstücke. So können Planer bereits im Modell definieren, welche Teilstrecken als Komponenten vorgefertigt werden sollen.

Korrekte Rohrstreckenunterteilung

Mit der neuen Version des Geberit BIM Plug-ins können nun auch Rohrstrecken in die lieferbaren Längen der Rohre unterteilt werden. Bisher musste beispielsweise eine 25 Meter lange Rohrstrecke manuell unterteilt werden, da ein solches Rohrstück nicht lieferbar ist. Außerdem mussten an den Verbindungsstellen die erforderlichen Fittings manuell eingesetzt werden, ein Nachteil in der vorfertigungsgerechten Planung und modellbasierten Ausschreibung. Der Schusslängenbefehl im Geberit BIM Plug-in löst dieses Problem: Planer geben einfach die Länge des Rohrs ein, wie es vom Lieferanten geliefert wird, und die Software segmentiert die Rohrstrecke in die entsprechenden Teilstücke und fügt dabei an den Verbindungsstellen automatisch die richtigen Fittings ein, etwa eine Muffe. Hinzu kommt, dass den im Autodesk® Revit® hinterlegten Systemrohren neu auch die korrekten Geberit Artikelnummern zugeordnet werden können.

Alles in einer Anwendung

Die größte Neuerung ist die Zusammenlegung aller Geberit Plug-ins zu einer integrierten Lösung für Autodesk® Revit®. Das Geberit BIM Plug-in ermöglicht die Planung und Berechnung von Geberit Produkten in einer einzigen Anwendung, die gleichzeitig auch mehr Funktionen bietet. Das neue Plug-in verfügt über verschiedene, lizenzierbare Module: den BIM-Katalog, das Installationssysteme-Modul sowie diverse Assistenten, die das digitale Planen erleichtern. Ebenfalls den Nutzerwünschen entsprechend ist die Artikelnummernsuche.