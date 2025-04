Der steigende Bedarf an Kraftstoffen, insbesondere an Wasserstoff in der Industrie, erfordert nachhaltige Lösungen. Aktuell wird Wasserstoff größtenteils als "grauer Wasserstoff" aus fossilen Energieträgern produziert. Zukünftig soll vermehrt auf "grünen Wasserstoff" gesetzt werden, wobei aktuelle Ansätze wie die Elektrolyse auf erneuerbaren Strom angewiesen sind.

Dieser ist jedoch nicht beliebig erweiterbar. Daher sind nachhaltige Alternativen zur Wasserstoffbereitstellung notwendig. In diesem Zusammenhang haben photokatalytische (PC) und photoelektrochemische (PEC) Prozesse, die die Umwandlung von Lichtenergie in chemische Energie ermöglichen, in den letzten Jahren erhebliche Aufmerksamkeit gewonnen. Die Prozesse werden in sogenannten "Solarreaktoren" eingesetzt, um durch die Nutzung von Photokatalysatoren einstrahlende Photonen aus dem Sonnenlicht zu absorbieren, und chemische Reaktionen auszulösen.

