Ein noch größeres Potenzial für die energetische Nutzung als im Kanal liegt aufgrund der konstant hohen Durchflussmengen im Ablauf der Kläranlagen. Diese Wärmequelle eignet sich besonders für die netzgebundene Wärmeversorgung, also Fern- oder Nahwärme. Zugleich werden damit die Temperaturen des in den Fluss eingeleiteten Wassers gesenkt, was wiederum gut für die Umwelt ist.



Zwei Jahre nach Abschluss des Demonstrationsprojekts „Virtuelles Kraftwerk Gleisdorf“ zieht Erich Rybar, Geschäftsführer der Feistritzwerke der Gemeinde Gleisdorf, eine positive Bilanz. Die Stadt hat sich in einem ambitionierten Klimaschutzplan selbst verpflichtet, ihre Wärmeversorgung zu modernisieren und zu dekarbonisieren. Der Energiepreisschock in Folge des Ukraine-Kriegs beschleunigte diese Anstrengungen. Im Zuge der Erweiterung des Fernwärmenetzes wurde die Kläranlage als nachhaltige Wärmequelle identifiziert.

>>> Innovative Wärmerückgewinnung: Grauwasser als unterschätzte Energiequelle

Die Nutzung von Abwasser und Faulgas zeigte so großes Potenzial, dass die Überwindung der Autobahntrasse und einer ÖBB-Bahnstrecke in Kauf genommen wurde, um eine Anbindung an das Wärmenetz zu gewährleisten. Die Kläranlage wurde zur „Energiedrehscheibe“ ausgebaut und liefert rund 5.000 MWh lokale Wärme aus Energie aus Abwasser sowie Faulgas, das sind aktuell rund 18 Prozent der netzgebundenen Wärmeversorgung der Stadt und entspricht dem Verbrauch von rund 200 Einfamilienhäusern. Damit werden jährlich rund 1.100 Tonnen CO 2 eingespart.

Analysen und Experten-Interviews zeigen, dass über 170 Kläranlagen in Österreich dieses Konzept übernehmen könnten. Das Spannende daran ist, dass die Wärmerückgewinnung bei unterschiedlichen Kläranlagen, von klein bis ganz groß, umgesetzt werden kann. Ein Beispiel für ein Projekt der Dimension XXL findet sich in Wien: Bei der Hauptkläranlage Simmering versorgt eine Großwärmepumpe seit dem Jahr 2023 rund 56.000 Wiener Haushalte mit grüner Fernwärme. Im Endausbau werden es sogar 112.000 Haushalte sein.